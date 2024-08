Ex-BVB-Juwel Brunner mit schwachem Debüt in Brügge

Der U17-Weltmeister unterlag im Rückspiel der Qualifikationsrunde der Conference League Wisla Krakau mit 1:4 (0:2) und musste so am Ende noch mächtig um die Teilnahme am internationalen Geschäft bangen. Im Hinspiel hatte Brügge noch einen 6:1-Auswärtssieg gelandet und schien das Weiterkommen damit so gut wie klargemacht zu haben.