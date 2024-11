Ter Stegen zu Besuch - Nagelsmann mit voller Kapelle

Vor den Augen von Trainingsgast Marc-André ter Stegen hat sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit voller Kapelle auf das vorletzte Länderspiel des Jahres vorbereitet. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte bei der Abschlusseinheit für die Begegnung in der Nations League mit Bosnien und Herzegowina am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Freiburg alle 22 verbliebenen Spieler auf dem Platz am DFB-Campus in Frankfurt/Main.