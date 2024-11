Erst Dämpfer, dann Erfolgserlebnis! Moukoko im Wechselbad der Gefühle

Die deutsche U21-Nationalmannschaft zeigt eine überzeugende Leistung gegen Dänemark. Auch Youssoufa Moukoko tankt Selbstvertrauen. Dabei muss er sich zunächst in Geduld üben.

Mit zwei Blitztoren ist die deutsche U21-Nationalmannschaft erfolgreich in die Vorbereitung auf die Europameisterschaft im kommenden Sommer gestartet. Das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo gewann am Freitagabend in Aachen gegen Dänemark mit 3:0 (1:0).