Bundestrainer Nagelsmann erklärt EM-Kuss!

Bei RTL klärte Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen spontanen Gefühlsausbruch jetzt auf. „Ich mache mir da keine Gedanken drüber, man ist in dem großen Stadion nicht für sich. Ich möchte meiner Familie danken, Lena hat mich bei jedem Spiel unterstützt, das ist ein wichtiger Faktor für mich und für meinen Job. In dem Fall war das ein Siegerbussi und in dem Moment war da jetzt nichts, was nicht jugendfrei war“, sagte der ehemalige Bayern-Trainer in der jährlichen Sendung „2024! Menschen, Bilder, Emotionen“.