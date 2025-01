DFB-Team: Fix! Nagelsmann verlängert als Bundestrainer

Julian Nagelsmann bleibt der deutschen Nationalmannschaft erhalten. Der amtierende Bundestrainer hat sein laufendes Arbeitspapier bis zur EM 2028 vorzeitig verlängert, wie der DFB am Freitagvormittag in einer Presseerklärung mitteilte.

„Ich hätte mir im September 2023, als ich zum DFB gekommen bin, nicht vorstellen können, über die Heim-EM hinaus Bundestrainer zu sein. Unser großes Ziel war ein erfolgreiches Turnier. Ich habe mir damals aber auch nicht vorstellen können, was die Nationalmannschaft den Menschen in Deutschland bedeutet“, so Nagelsmann in dem verschickten Statement.