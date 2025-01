DFB-Team: Nagelsmann und Völler? "Besser geht es nicht”

Entscheidend ist für Effenberg, dass Nagelsmann das Leistungsprinzip wieder ausgerufen habe, was es bei früheren Turnieren nicht immer mehr so gab. „Dazu kommt Rudi Völler (DFB-Sportdirektor; Anm. d. Red. ) mit seiner Nähe zu den Fans, die vorher verloren gegangen war und er wieder hergestellt hat. Ich glaube, wenn man einen Julian Nagelsmann als Trainer und einen Rudi Völler im Rücken hat - besser geht es nicht“, so Effenberg.

„Wichtig, einen Top-Trainer zu haben“

Auch Jochen Saier, Sportvorstand des SC Freiburg, lobte Nagelsmann: „Ich kann nicht in seinen Kopf schauen. Am Anfang sah es so aus, als ob die Arbeit nur von kurzer Dauer wäre. Aber anscheinend hat es ihm gefallen, aus dem Wochenrhythmus herauszukommen und in größeren Zyklen zu denken - der Weg und die Richtung stimmen, die Positivität ist auch wieder da. Und dann ist es einfach ein toller Job.“