Neue DFB-Doku - man sieht, was man sehen soll

Mit Dokumentationen über die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist das ja so eine Sache. Sie können ikonische Momente liefern und sogar feste Redewendungen in die Fußball-Sprache einbringen.

DFB geht auf Nummer sicher

Zwar verspricht der Kölner TV-Sender „authentische Einblicke in die Gefühlswelten“ der Nationalspieler, doch man spürt, dass die Türen auch für das Kamerateam manchmal verschlossen blieben. Man sieht, was man sehen soll – und das ist Friede, Freude, Eierkuchen.

Kontrovers nur in Andeutungen

Was nicht heißt, dass kontroverse Themen ausgelassen werden. Die Tatsache, dass sich in einer Umfrage viele Befragte mehr weiße Nationalspieler wünschen, rüttelte das DFB-Team ordentlich durch. So sehr, dass Thomas Müller in der Doku sogar von „politischer Kacke“ spricht – offener geht’s kaum.