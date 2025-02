DFB-Team: Kramer entdeckt "neuen Nationalspieler" bei Zweitligist

Christoph Kramer verkündet, dass er in der 2. Liga einen kommenden Nationalspieler gesehen hat. Es handelt sich um ein Nürnberg-Juwel.

Der 1. FC Nürnberg hat im Winter durch Verkäufe einiger Talente fast 60 Millionen Euro eingenommen und dennoch einen kommenden Nationalspieler in seinen Reihen - wenn es nach Experte Christoph Kramer geht.

Am vergangenen Sonntag hatte Kramer die 2. Liga vor dem Fernseher verfolgt und war auf Caspar Jander von Nürnberg gestoßen. „Ich habe eigentlich Konferenz geguckt, aber die zweite Halbzeit nur wegen ihm Nürnberg, weil ich ihn so gut finde.“

Kramer schwärmt von Nürnberg-Profi

Ebenso wie Kramer spielt Jander im defensiven Mittelfeld und bringt ähnliche Qualitäten mit wie der langjährige Gladbach-Profi. „Zu einer Fußball-Karriere gehört viel, auch ein bisschen Wechsel-Glück, aber Caspar Jander – Nationalspieler“, wiederholte Kramer. Das Juwel von Nürnberg bringe „gerade in diesem Alter“ vieles mit, was „nicht mehr so viele Spieler“ haben: „Er hat noch dieses Spielverständnis, wann der Ball wo hin muss.“