Die skurrilste aller Trainerpossen der deutschen Nationalmannschaft

Egidius Braun, der am Donnerstag 100 Jahre alt geworden wäre, prägte den DFB über Jahrzehnte. Legendär auch: seine kurios geplatzte Verpflichtung von Paul Breitner als Bundestrainer.

Beim DFB erinnern sie sich gern an ihre langjährige Eminenz.

Von 1992 bis 2001 war Egidius Braun Präsident des Verbands, prägte den deutschen Fußball auch darüber hinaus über Jahrzehnte. 100 Jahre alt wäre der 2022 verstorbene Braun am Donnerstag geworden. Der Ehrenpräsident hinterließ ein reiches Lebenswerk, zu dem auch legendäre Kuriositäten gehören.

Schwierige Jahre nach der WM 1990

Der in Breinig bei Aachen geborene Braun - Soldat im Zweiten Weltkrieg und in der Nachkriegszeit Gründer einer Kartoffel-Firma („Kartoffel Braun“) - war viele Jahre lang lokaler und regionaler Funktionär und von 1977 bis 1992 Schatzmeister des DFB.

1992 erbte Braun das Präsidentenamt von Hermann Neuberger, seine Regentschaft fiel in eine kritische Umbruchsphase: Nach dem umjubelten WM-Gewinn 1990 unter Teamchef Franz Beckenbauer hatte dessen Nachfolger Berti Vogts ein schweres Erbe - noch schwerer gemacht durch Beckenbauers berühmte Prophezeiung, der deutsche Fußball werde nach der Wiedervereinigung „auf Jahre unschlagbar“.

Vogts konnte das Versprechen nicht einlösen: Bei der WM 1994 in den USA scheiterte er im Viertelfinale, trotz des EM-Gewinns 1996 in England verlor die Fußball-Nation nach dem neuerlichen Viertelfinal-Aus 1998 in Frankreich die Geduld.