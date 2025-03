"Das ist die kleinere Baustelle": Nagelsmann erklärt Kimmich-Dilemma

Joshua Kimmich ist beim FC Bayern als Leader im zentralen defensiven Mittelfeld absolut gesetzt. In der Nationalmannschaft wurde der 30-Jährige aber zuletzt auch als Rechtsverteidiger gebraucht. Das soll vorerst auch so bleiben, wie Julian Nagelsmann nun bekräftigte. Allerdings bringt ihn das auch in ein gewisses Dilemma.