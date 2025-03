"Gehört zu den Besten" - Kimmich will Goretzka zurück beim DFB

Leon Goretzka überzeugt beim FC Bayern. Teamkollege Joshua Kimmich wünscht sich, dass der 30-Jährige in das DFB-Team zurückkehrt.

Leon Goretzka kann aktuell beim FC Bayern überzeugen. Auch beim 2:0-Sieg im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Bayer Leverkusen zeigte er eine starke Leistung. Grund genug für seinen Teamkollegen Joshua Kimmich, sich für ein DFB-Comeback des 30-Jährigen stark zu machen.

„Es wird immer so sein, dass hoffentlich die besten Spieler nominiert werden. Aktuell gehört er zu den Besten“, ließ er nach dem 2:0-Sieg gegen die Werkself bei Sky verlauten.

Als Sinnbild für seine überzeugenden Auftritte stand am Dienstagabend seine Rettungsaktion in der 33. Minute, als sich Goretzka in den Schuss von Leverkusens Stürmer Patrik Schick geworfen hatte. Statt ins Tor ging der Ball lediglich ans Außennetz.