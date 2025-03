Goretzka? "Nagelsmann hat gezeigt, dass es nur um Leistung geht"

SPORT1 21.03.2025 • 15:04 Uhr Leon Goretzka feiert ein Traum-Comeback für die Nationalmannschaft. Sein Ex-Trainer Peter Neururer lobt bei SPORT1 Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Peter Neururer hat im Zusammenhang mit dem Traum-Comeback von Leon Goretzka die Rückkehr zum Leistungsprinzip als Auswahlkriterium für die Nationalmannschaft begrüßt. Zugleich forderte der langjährige Bundesliga-Coach von Bundestrainer Julian Nagelsmann Konsequenz.

„Leon Goretzka ist wieder da. Damit hat Julian Nagelsmann gezeigt, dass es nur um Leistung geht. Wenn er in allen Bereichen so konsequent ist wie bei Leon Goretzka, werden wir erfolgreich sein“, sagte Neururer im SPORT1-Webformat SPOTLIGHT. „Es geht wieder nach Leistung, das ist großartig.“

Goretzka hatte sich mit überzeugenden Leistungen für den FC Bayern für eine Rückkehr in die Nationalelf empfohlen. Der 30-Jährige krönte seinen starken Auftritt in seinem ersten Länderspiel seit dem 21. November 2023 mit einem Kopfballtor zum 2:1-Endstand im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League gegen Italien.

Goretzka? „Die Entwicklung war absehbar“

Neururer, der Goretzka in jungen Jahren beim damaligen Zweitligisten VfL Bochum als Trainer betreute, hatte seinen ehemaligen Schützling dabei besonders im Blick.

„In der Jugend hat er bereits gezeigt, wozu er in der Zukunft imstande ist. Die Entwicklung war absehbar. Er war auch in einer Phase, in der er nicht auf dem Höhepunkt war, aber er war immer ein Vorzeigeprofi, der nie lamentiert hat, nie sich hat hängen lassen, nie Kommentare abgegeben hat, die ohne irgendwelchen intellektuellen Hintergrund waren“, sagte Neururer. Kurzum: „Ein Spieler, den wünscht man sich als Trainer.“

Dass er zuletzt nicht für die Nationalmannschaft nominiert wurde, sei für ihn persönlich aus „unerklärlichen Gründen“ geschehen. „Aber ich schaue ja auch von außen drauf und kann das nicht beurteilen. Rein vom Sportlichen her kann eine deutsche Nationalmannschaft auf einen Spieler mit der Qualität von Leon Goretzka nicht verzichten“, betonte der 69-Jährige.

Neururer nimmt Nagelsmann in die Pflicht

Zugleich nahm Neururer bei der konsequenten Umsetzung des Leistungsprinzips in der Nationalmannschaft Bundestrainer Nagelsmann in die Pflicht. „Wenn Julian dem Prinzip nachgeht, dass er die augenblicklich stärksten Spieler aufstellt - ohne Gedanken an Hintergründe oder Vergangenheit -, dann glaube ich, dass die Mannschaft die Qualität hat, um ganz Großes zu erreichen.“

Auch wenn Neururer der Nations League an sich etwas skeptisch gegenübersteht, sieht er doch einen Nutzen in dem Wettbewerb. „Die Nations League wird hochgeschrieben als einer der wichtigsten Wettbewerbe, die die Welt je gesehen hat. Das sehe ich ein wenig anders. Aber der Moment ist sehr hilfreich, um einen Weg zu beschreiten, den die Nationalmannschaft eingeschlagen hat.“

