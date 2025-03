Nations League: Deutschland besiegt Italien-Fluch und kommt Halbfinale näher

SPORT1 20.03.2025 • 22:41 Uhr Deutschland feiert in der Nations League einen Comeback-Sieg gegen Italien und hat beste Chancen, das Finalturnier zu erreichen. Zwei Bayern-Stars überzeugen auf ganzer Linie.

Deutschland ist auf Kurs Richtung Nations-League-Halbfinale: Die DFB-Auswahl hat das Viertelfinal-Hinspiel gegen Italien dank einer bärenstarken Leistung von Joshua Kimmich und Leon Goretzka mit 2:1 (0:1) für sich entschieden. Es war der erste Auswärtserfolg über Italien seit mehr als 39 Jahren (zuletzt am 5. Februar 1986 in Avellino).

Die Squadra Azzurra erwischte zwar den besseren Start und ging in der 9. Minute durch Sandro Tonali in Führung. Das Blatt wendete sich jedoch nach der Pause und der eingewechselte Tim Kleindienst traf nach Flanke von Kimmich per Kopf zum 1:1 (49.). Den Siegtreffer erzielte ausgerechnet Rückkehrer Goretzka (77.) - wieder war Kimmich der Vorlagengeber.

„Leon hat ein herausragendes Spiel gemacht, auch defensiv. Er war oft in der Box gewesen“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann in der ARD zu Rückkehrer Goretzka: „Für mich ist er der MVP des Spiels. Er hat den größten Einfluss gehabt, hinten und vorne. Ich bin sehr froh für ihn, dass er so gut zurückgekommen ist.“

Goretzka selbst zeigte sich ebenfalls sehr erfreut: „Es ist natürlich eine sehr schöne Geschichte. Vor dem Spiel traut man sich hin und wieder, so ein Szenario auszumalen, das habe ich tatsächlich diesmal auch gemacht.“

Raum patzt entscheidend - Nagelsmann reagiert

Goretzkas Siegtreffer hatte die klare Leistungssteigerung im zweiten Durchgang gekrönt. In der ersten Hälfte war das DFB-Team in Rückstand geraten.

DFB-Linksverteidiger David Raum machte beim einzigen Gegentreffer keine sonderlich gute Figur und ließ sich auf der linken Seite überspielen. „Wenn David Raum in der Aktion nicht so aktiv ist und einfach nur den Innenraum zumacht, dann gibt er (Matteo, Anm. d. Red.) Politano gar nicht die Chance. Das war der Schüsselmoment und der größte Fehler in der Aktion“, resümierte Experte Bastian Schweinsteiger in der ARD. In der Halbzeitpause wurde Raum nach seinem unglücklichen Auftritt von Bundestrainer Julian Nagelsmann ausgewechselt und durch Nico Schlotterbeck ersetzt.

Jonathan Burkardt der - zur Überraschung vieler - den Vorzug vor Kleindienst erhalten hatte, wurde nach einer blassen ersten Halbzeit ebenfalls vom Feld genommen - die Einwechslung von Kleindienst machte sich prompt bezahlt. „Es ist viel besser, viel mehr Schwung drin, viel mehr Energie“, lobte Schweinsteiger die DFB-Elf in der zweiten Halbzeit. Auch für die beiden Bayern-Stars Kimmich und Goretzka fand Schweinsteiger immer wieder lobende Worte.