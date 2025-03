Gündogan lobt Goretzka: "Sehr demütig gewesen"

Der ehemalige Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan hat DFB-Rückkehrer Leon Goretzka für dessen Einstellung gelobt. "Er ist sehr demütig gewesen, hat nicht großartig öffentlich Dinge formuliert und akzeptiert, was der Verein gesagt hat", sagte der Ex-Nationalspieler bei RTL. Goretzka habe "klargestellt, dass er um seine Position kämpfen möchte". Am Ende hätten "alle davon profitiert".

Goretzka kehrt nach 16 Monaten in die Nationalmannschaft zurück, der Profi des FC Bayern war von Bundestrainer Julian Nagelsmann für viele unerwartet für die bevorstehenden Viertelfinal-Duelle in der Nations League mit Italien nominiert worden.

Zu den Berufungen der Mainzer Spieler Jonathan Burkardt und Nadiem Amiri sagt Gündogan: "Es zeigt, dass die Bundesliga definitiv in der Breite auch an Qualität gewonnen hat." Der Mittelfeldspieler von Englands Fußball-Meister Manchester City glaubt, "dass die zwei in der Nationalmannschaft jetzt in den beiden Spielen auf ihre Chance lauern werden".