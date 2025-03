Bundesliga: Goretzka? Hamann warnt Bayern vor finanzieller Falle

Leon Goretzka ist zurück - in der Nationalmannschaft, in der Stammelf des FC Bayern. Sollte er nun einen neuen Vertrag erhalten? Dietmar Hamann warnt eindringlich.

„Sein Vertrag läuft noch bis Juni 2026. Aus meiner Sicht besteht keine Eile, diesen jetzt zu verlängern”, sagte Hamann: „Man hört immer wieder, dass der FC Bayern die Gehaltsschraube zurückdrehen will. Ich würde erst einmal schauen, was im Sommer passiert.“

Hamann warnt vor finanzieller Falle

Goretzka hatte sich in den vergangenen Wochen nach einem schwierigen Saisonstart wieder in die Startelf der Münchner gekämpft. Weil er wieder regelmäßig zu überzeugen weiß, wurde er nicht nur in die Nationalmannschaft zurückgeholt - es wurden auch erste Fragen nach einer Zukunft in München laut.