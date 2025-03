"Immer bei der Wahrheit bleiben!" Nagelsmann-Klartext zu Youngster

SPORT1 13.03.2025 • 13:45 Uhr Mika Biereth stürmt künftig für das A-Team Dänemarks. Julian Nagelsmann bestätigt eine Kontaktaufnahme mit dem Youngster mit deutschen Wurzeln und räumt mit falschen Berichten auf.

Julian Nagelsmann hat seinen Kader für das Nations-League-Viertelfinale gegen Italien verkündet. Ein wenig bekannter Name fehlt wie erwartet auf der Liste: der von Mika Biereth. Das Sturmtalent mit deutschen Wurzeln sorgte in den vergangenen Wochen mit starken Leistungen für Schlagzeilen, weshalb auch darüber spekuliert wurde, ob er ein Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft sein könnte.

Biereth, im Winter für 13 Millionen Euro von Sturm Graz zur AS Monaco gewechselt und dort direkt eingeschlagen (zehn Tore in acht Ligaspielen), wurde in London geboren. Neben der englischen verfügt er auch über die dänische Staatsbürgerschaft. Sein Vater ist Deutsch-Däne.

Im Zuge der Nominierung bestätigte Nagelsmann, dass er zu einer Kontaktaufnahme gekommen sei. „Ich habe mit ihm gesprochen. Es ging erstmal darum zu prüfen, ob es eine Möglichkeit gibt, dass er für uns spielt. Wir haben das gut geprüft, viel geprüft, aber das geht leider nicht.“

Der 22 Jahre alte Biereth lief bereits für die dänische U19 und U21 auf, zuletzt im Oktober 2024 als Kapitän. „Bei seinem letzten Spiel für Dänemark war er schon 21 plus ein paar Tage. Demnach ist er auch für andere Verbände gesperrt und es ist nicht mehr möglich für uns, ihn mit einem deutschen Pass zu versorgen und die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, dass er für Deutschland spielen kann“, nannte Nagelsmann Details.

„Immer bei der Wahrheit und den Fakten bleiben“

Zwar sei es nicht geplant gewesen, Biereth bereits für die kommenden Länderspiele in der Nations League zu nominieren, in den prinzipiellen Gedankenspielen des Bundestrainers habe der Mittelstürmer allerdings eine Rolle gespielt. „Wir haben darüber nachgedacht, weil er einfach eine sehr gute Quote hat.“

Klare Worte fand Nagelsmann zu jüngsten Berichten. „Ich habe schon in irgendeinem Medium gelesen, dass er sich gegen Deutschland entschieden hat. Immer bei der Wahrheit und den Fakten bleiben.“ Biereth habe sich „nicht gegen Deutschland entschieden, er hätte sehr gerne für Deutschland gespielt. So viel kann ich euch verraten. Er hat sich eigentlich für den DFB entschieden, wird aber was anderes machen müssen.“