Sensationelle Woltemade-Show!

Was für ein Auftritt von Bundesliga -Senkrechtstarter Nick Woltemade! Der Stürmer des VfB Stuttgart hat die deutsche U21-Auswahl gegen Spanien mit einem Dreierpack nahezu im Alleingang zum Sieg geschossen.

Vor über 16.000 Zuschauern setzte sich Deutschland in Darmstadt mit 3:1 (1:1) gegen den Rekord-Europameister durch, Woltemade hatte seine Tor-Show mit einem absoluten Traumtor eingeleitet.

Die deutsche Auswahl hatte sich früh im Spiel auf der linken Seite nach vorne kombiniert. Paul Nebel passte den Ball auf Höhe des Strafraums ins Zentrum, wo Rocco Reitz das Leder clever durchließ und Woltemade an den Ball kam. Der großgewachsene Stürmer nahm den Ball mit, tunnelte einen spanischen Verteidiger und schloss vor Spaniens Schlussmann Alejandro Iturbe per Lupfer ab (3.).

„Mit Abstand der beste Mann auf dem Platz“

TV-Experte Markus Babbel kam nach dem sehenswerten Treffer Woltemades gar nicht mehr aus dem Staunen raus. Mit „sensationell“ und „Weltklasse“ beschrieb der ehemalige Bayern-Profi das Traumtor des gebürtigen Bremers, der auch in der Bundesliga einen starken Auftritt nach dem anderen hinlegt.

In bislang 24 Pflichtspielen traf der 23-Jährige bereits zwölf Mal und bereitete weitere drei Treffer vor. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll auch der FC Bayern erstes Interesse bei Woltemade hinterlegt haben.

In der Champions League kam der Stürmer in dieser Saison nicht zum Einsatz, der VfB Stuttgart nominierte ihn zu Beginn der Saison nicht für die Königsklasse - nicht ganz freiwillig. „Hätten sie den mal auf ihre Liste gesetzt“, witzelte Babbel bei Sat.1. „Unfassbares Tor“, sagte Moderator Matthias Opdenhövel in der Halbzeitpause. „Das W steht für Weltklasse.“