Wirbel um VfB-Kader: Späte Unterschrift mit bitteren Folgen

Was laut kicker aber noch dazukam, ist ein Malheur der Schwaben bei der Verpflichtung von Enzo Millot. Denn: Der französische Mittelfeldmann, der zur Saison 2021/‘22 von AS Monaco kam und am 17. Juli 2023 seinen 21. Geburtstag feierte, gilt infolge einer zu späten Vertragsunterschrift im Zuge des damaligen Transfers nicht mehr als „Local Player“.

Vom Verein selbst gab es bisher keine Stellungnahme zum Sachverhalt. Zum Spiel in Madrid reisten Woltemade und Diehl dennoch mit, wenn auch nur zur mentalen Team-Unterstützung. Was dazukommt: Angesichts einer am Wochenende bei seinem Einsatz in der zweiten Mannschaft erlittenen Schulterverletzung wäre Diehl für VfB-Trainer Sebastian Hoeneß im Bernabeu ohnehin keine personelle Option gewesen.