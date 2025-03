"Krasser Moment": Nagelsmann überrascht deutschen Debütanten

Yann Aurel Bisseck wird erstmals für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Bei SPORT1 schildert der 24-Jährige, was ihm diese Berufung bedeutet.

„Als ich seinen Namen dann in der Kabine auf dem Display gelesen habe - das war ein krasser Moment. Er hatte mir auf die Mailbox gesprochen, dass ich dabei bin - ich habe mich dann natürlich nochmal zurückgemeldet“, ergänzte der 24-Jährige.

Bisseck „unfassbar stolz“ auf Nominierung

Der Weg des 1,96-Meter-Hünen in den Kreis der Nationalmannschaft ist durchaus ein besonderer. Dabei schien er schon früh vorgezeichnet: Am 26. November 2017 verewigte sich Bisseck als 16-Jähriger als jüngster Bundesliga-Spieler des 1. FC Köln in der Klubhistorie. Doch der erhoffte Durchbruch bei seinem Jugendklub blieb aus – stattdessen folgte eine Leih-Odyssee.