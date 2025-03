Nagelsmann beendet Rotation im Tor

Bundestrainer Julian Nagelsmann beendet im Viertelfinale der Nations League seine Rotation im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. "Stand jetzt ist geplant, dass wir für die beiden Spiele eine Nummer eins haben", sagte Nagelsmann mit Blick auf die Spiele gegen Italien am 20. März in Mailand und drei Tage später in Dortmund.