Nagelsmann wirbt um Völler: "Ein unglaublich guter Mensch"

Julian Nagelsmann wirbt mit viel Charme für eine Vertragsverlängerung von Sportdirektor Rudi Völler beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). „Er ist in allererster Linie ein unfassbar guter, lieber Mensch, der es immer positiv mit einem meint“, sagte der Bundestrainer am Donnerstag in Mailand: „Ich arbeite unfassbar gerne mit ihm zusammen.“