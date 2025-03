Joshua Kimmich: Eine Qualität, die ihresgleichen sucht?

Julian Nagelsmann hat seinen Kapitän Joshua Kimmich nach dem Sieg der deutschen Nationalmannschaft in Italien in der Nations League überschwänglich gelobt. Der Bundestrainer attestierte dem Nationalspieler des FC Bayern eine Qualität, die ihresgleichen sucht.

„Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es einen Spieler gibt, der eine bessere Flanke hat als Jo Kimmich”, sagte Nagelsmann nach dem 2:1-Erfolg im Viertelfinale in der ARD .

Nagelsmann schwärmt von Kimmich

Das Kleindienst-Tor hatte Kimmich mit einem Ball aus dem Halbfeld vorgelegt: „Es geht nicht immer darum, den Kopf zu treffen. Sondern es reicht oft, in den freien Raum zu flanken. In dem Fall hat Tim den nicht schlecht weggemacht“, sagte der DFB-Kapitän selbst.

Der Profiteur von Kimmichs Flanke meinte in der Mixed Zone: „Wahnsinnsball von Jo. Dass der flanken kann, weiß ich, dass er in genau dem Moment dahin kommt, ist umso schöner. Als Stürmer wartest du genau auf solche Bälle.“

Goretzka „beschwert sich“

Kimmich assistierte Goretzka derweil mit einem Eckball auf den kurzen Pfosten . „Er hat sich in der Halbzeit noch beschwert, dass ich bei ihm immer 20 Zentimeter zu hoch flanke“, sagte Kimmich über seinen Bayern-Kollegen mit einem Schmunzeln. Zum Glück habe der letzte Ball dann „noch ganz gut geklappt.“

Entscheidend sei für den Sieg gewesen, dass das DFB-Team in der Halbzeit personell umgestellt habe. Was seine große Stärke zum Tragen brachte: „Wir hatten in der ersten Halbzeit nicht das Personal, die Box zu besetzen. Das haben wir mit Leon und Tim ein bisschen verändert. Ziel war dann, die ein oder andere Flanke reinzubringen.“