Nummer eins im DFB-Tor? Matthäus hat klaren Favoriten

Das DFB-Team kämpft gegen Italien um den Einzug ins Final Four der Nations League. Lothar Matthäus verrät, welchen Torhüter er ins deutsche Tor stellen würde und welcher Keeper eine Einladung verdient gehabt hätte.

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht eine wegweisende Woche an. Gegen Italien geht es für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann um den Einzug ins Final Four der Nations League, welches der DFB im Falle des Weiterkommens in Deutschland ausrichten würde.