Rücktritt! Nationalspielerin beendet DFB-Karriere

Lina Magull zieht einen Schlussstrich in der deutschen Nationalmannschaft. Die frühere Bayern-Kapitänin absolvierte 77 Länderspiele.

„Diese Worte auszusprechen, fällt mir unglaublich schwer - es ist der Abschied von einem Kapitel, das mein Leben in so vieler Hinsicht geprägt hat, voller intensiver Höhen, Herausforderungen, aber auch unvergesslicher und magischer Momente“, so die frühere Kapitänin des FC Bayern weiter, die seit 2024 bei Inter Mailand spielt.