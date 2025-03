"Riese", "Zyklon": Spanien staunt über Nick Woltemade

Mit drei Toren führte der Stürmer des VfB Stuttgart sein Team fast im Alleingang zum prestigeträchtigen Sieg gegen starke Spanier. Gerade sein Treffer zum 1:0 war dabei absolut sehenswert und brachte TV-Experte Markus Babbel so richtig ins Schwärmen.

„Woltemade, ein Albtraum für die spanische Abwehr“

„Der „Zyklon Woltemade“ hat Spaniens U-21-Nationalmannschaft am Dienstag in einem Freundschaftsspiel in Darmstadt mit 3:1 vom Platz gefegt", titelte die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo nach dem Spiel und stellte einige Absätze später fest: „Woltemade, ein Albtraum für die spanische Abwehr, dem die Mannschaft von Santi Denia völlig ausgeliefert war.“