"Unglaublich": Zocker Woltemade begeistert - und empfiehlt sich

"Ich habe in den letzten Wochen einige gute Spiele gemacht, aber drei Tore in einem Profispiel hatte ich noch nicht. Unglaublich", sagte er bei Sat.1. Weil der 1,98 m große Hüne in der 56. Minute aus kurzer Distanz und in der 79. Minute per Kopf noch nachlegte, erlebten er und die DFB-Auswahl einen "wirklich perfekten Abend. Es war glaube ich unser bestes Spiel in den zwei Jahren, in denen wir jetzt zusammen sind", frohlockte der Matchwinner.