DFB-Team droht Kracher-Los bei WM

SPORT1 03.04.2025 • 17:42 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft bleibt in der Weltrangliste hinter Italien zurück. Das könnte gravierende Auswirkungen auf die WM-Auslosung haben.

Die deutsche Nationalmannschaft hat Italien zwar im direkten Duell niedergerungen, bleibt in der Weltrangliste allerdings hinter der Azzurri zurück. Das geht aus dem neuen Ranking der Nationen hervor, das die FIFA am Donnerstag veröffentlichte.

Durch das 3:3-Spektakel im Viertelfinal-Rückspiel der Nations League verpasste es das DFB-Team (Platz 10, 1717 Punkte), an Italien (Platz 9, 1718 Punkte) vorbeizuziehen - was nun gravierende Auswirkungen auf die Auslosung der Fußball-WM 2026 haben könnte.

Deutschland aktuell nur in Lostopf 2

Denn: Neben den Gastgebern Mexiko, Kanada und den USA haben auch die neun bestgelisteten Nationen der Weltrangliste einen Platz in Lostopf 1 sicher, den Deutschland aktuell knapp verfehlt hätte.

Platz 10 in der Rangliste bedeutet - sollte sich Deutschland für die WM qualifizieren - einen Platz in Lostopf 2 der Auslosung. Dann wäre sicher, dass die DFB-Auswahl in der Gruppenphase auf ein Team aus Topf 1 treffen würde. Ausschlaggebend für die Losung ist aber nicht die April-Rangliste, sondern das Ranking im November nach dem Abschluss der WM-Qualifikation.

DFB will Mexiko aus dem Weg gehen

Ebenfalls vorteilhaft, den ersten Lostopf noch zu erreichen: Deutschland könnte in der Gruppenphase nicht auf Gastgeber Mexiko treffen, was der DFB, wenn es möglich ist, aus logistischen Gründen gerne vermeiden würde.

„Es würde uns organisatorisch und logistisch enorm helfen, Mexiko im ersten Schritt aus dem Weg zu gehen“, sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig. Mexiko ist in Gruppe A gesetzt, „El Tri“ wird am 11. Juni 2026 die WM im heimischen Azteken-Stadion eröffnen. Ein Gastspiel in Mexiko-Stadt wäre für den DFB auch wegen der Höhenlage eine Herausforderung.