Wagner-Nachfolge: Weltmeister sagt ab

Sandro Wagner wird den DFB nach dem Final Four der Nations League Anfang Juni verlassen . Der aktuelle Co-Trainer von Julian Nagelsmann will als Cheftrainer durchstarten.

Wo es Wagner hinzieht, ist noch offen. Mustafi wünscht sich, „dass er in der Bundesliga bleibt“.

Wagner-Nachfolger? Mustafi mit klarer Absage

„Beim DFB bin ich da im Moment in einem Haus, wo ganz viel Kompetenz ist und wo ich ganz viel mitnehmen kann“, erklärte Mustafi weiter: „Ich bin 33 und habe noch ganz, ganz viel Zeit. Ich genieße das im Moment total, diese Erfahrungen zu sammeln.“

„Ein Trainer bekommt in der heutigen Zeit in der Regel nicht so viel Zeit und deshalb muss man sich da genau drauf vorbereiten und nichts überstürzen“, sagte Mustafi zu den Gründen seiner langsamen Herangehensweise.