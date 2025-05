Wagner-Nachfolger? Neuer Kandidat gehandelt

Wird Hübner der Wagner-Erbe?

Wagner wird den Posten als Co-Trainer der Fußball-Nationalmannschaft auf eigenen Wunsch im Sommer nach dem Final Four in der Nations League aufgeben. Er strebt zeitnah eine Rolle als Cheftrainer an und wird dafür medial unter anderem bei Hübners aktuellem Verein in Hoffenheim gehandelt.