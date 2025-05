Nach Final-Einzug: Nationalmannschaft zu nächst ohne Bisseck

Der spektakuläre Halbfinal-Triumph von Inter Mailand in der Champions League verschärft ein Problem von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Wenn sich die Fußball-Nationalmannschaft am 30. Mai in Herzogenaurach versammelt, um die kurze Vorbereitung auf das Final-Four-Turnier der Nations League (ab 4. Juni) in Deutschland zu beginnen, wird Innenverteidiger Yann Bisseck fehlen: Das Endspiel der Königsklasse wird erst am 31. Mai gespielt - immerhin in München.