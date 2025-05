Nagelsmann holt Bayern-Stars zurück ins DFB-Team

Bundestrainer Julian Nagelsmann will den Titel in der Nations League holen - und beruft zwei Bayern-Stars wieder in den Kader. Insgesamt gibt es acht Rückkehrer und zwei Debütanten.

Bundestrainer Julian Nagelsmann will den Titel in der Nations League holen - und beruft zwei Bayern-Stars wieder in den Kader. Insgesamt gibt es acht Rückkehrer und zwei Debütanten.

Der Kader der deutschen Nationalmannschaft für die anstehenden Spiele in der Nations League steht fest. Der künftige Münchner Tom Bischof steht überraschend im 26er-Kader für das Final Four, das der Stuttgarter Nick Woltemade wie erwartet noch vor der U21-EM bestreiten soll.

Bayern -Star Gnabry hatte bei den Viertelfinalspielen gegen Italien im März nicht im Aufgebot gestanden. Seitdem zeigte sich der 49-malige Nationalspieler in seiner Form stark verbessert, das ist offensichtlich auch am Bundestrainer nicht vorbeigegangen.

Bischof bekam wohl keine Freigabe für U21

Die DFB-Elf trifft am 4. Juni im Halbfinale der Nations League in der Münchner Allianz Arena auf die portugiesische Selecao, am 8. Juni folgt entweder das Endspiel (wieder in München) oder das Spiel um Platz drei in Stuttgart. Als Gegner kommen Spanien und Frankreich infrage.