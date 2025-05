DFB-Team: Woltemade-Premiere bestätigt

Erst Nations League, dann U21-EM ! Wie U21-Nationatrainer Antonio Di Salvo am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Frankfurt bestätigt hat, wird Bundestrainer Julian Nagelsmann Nick Woltemade für die anstehenden Nations-League -Spiele im Juni nominieren.

Nagelsmann nominiert am Donnerstag

Nagelsmann will am Donnerstag ab 11 Uhr seinen 23-köpfigen Kader bekannt geben. Die deutsche Mannschaft trifft am 4. Juni in München zunächst auf Portugal, am 8. Juni steht dann entweder das Spiel um Platz 3 oder das Finale der Nations League auf dem Programm.