U17-EM: Deutschland - Frankreich im LIVETICKER

Die deutsche Auswahl startet gegen Frankreich in die U17-EM und peilt den nächsten Titel an. Die Partie im Liveticker.

Die deutsche Auswahl startet gegen Frankreich in die U17-EM und peilt den nächsten Titel an. Die Partie im Liveticker.

Zum Auftakt der U17-EM 2025 trifft Deutschland am Montag auf Frankreich. Der Anstoß in Elbasan (Albanien) erfolgt um 20.30 Uhr.

+++ 27. Minute +++

Es bleibt jedoch dabei, dass die DFB-Auswahl in der Defensive große Probleme hat. Immer wieder können sich die Flügelspieler der Franzosen Platz verschaffen und ins Zentrum flanken.

+++ 24. Minute: Karl trifft den Pfosten +++

Deutschland wird stärker, muss aber weiter auf den Anschlusstreffer warten. Bayern-Talent Karl kommt von der Strafraumkante zum Abschluss, sein Schuss touchiert am Ende noch den linken Außenpfosten.

+++ 19. Minute: Dicke Chance für Deutschland +++

+++ 17. Minute: Elfmeter? +++

+++ 16. Minute +++

In der Offensive ist die deutsche Mannschaft bisher kaum in Erscheinung getreten. Die DFB-Elf schenkt den Ball zu oft leichtfertig im Mittelfeld her.