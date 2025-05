U17-EM heute: Deutschland - Albanien live im Free-TV, Stream & Ticker

SPORT1 22.05.2025 • 15:00 Uhr Deutschland befindet sich bei der U17-EM frühzeitig in einer unbequemen Situation. Nach der Pleite gegen Frankreich, müssen die Youngster nun gegen das Gastgeberland punkten.

Die deutsche U-17-Nationalmannschaft steht bei der EM frühzeitig unter Zugzwang. Nach der deutlichen Pleite im Auftaktspiel gegen Frankreich (0:3), steht nun das zweite Gruppenspiel gegen Gastgeberland Albanien an. Die Begegnung steigt am Donnerstag, dem 22. Mai, um 18 Uhr in der Elbasan Arena.

Albanien - Deutschland: So können Sie die U17-EM heute live verfolgen

TV: Sky Sport News

Sky Sport News Stream: skysport.de, UEFA.tv, Sportdigital

skysport.de, UEFA.tv, Sportdigital Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Deutsche Junioren gefordert: Die Situation in Gruppe A

Sowohl Deutschland als auch Albanien stehen bei der U17-WM bereits gehörig unter Druck. Albanien hat das Auftaktspiel mit 0:4 gegen Portugal verloren und auch Deutschland hat es mit dem 0:3 gegen Frankreich kaum besser erwischt. Das DFB-Team war gegen die Bleus bereits in der ersten Spielminute in Rückstand geraten und fing sich in der zwölften Minute das 0:2 ein. Nach gut einer halben Stunde musste BVB-Juwel Mussa Kaba mit glatt Rot vom Platz, ehe Christ Batola in der 78. Minute den 3:0-Endstand markierte.

Deutschland muss sich in Gruppe A entweder Rang eins oder zwei sichern, um ins Halbfinale einzuziehen. Das letzte Gruppenspiel gegen Portugal steigt am Sonntag, dem 25. Mai, um 20:30 Uhr.

U17-EM in Albanien: Diese Teams sind vertreten

Neben Deutschland, Frankreich, Portugal und Albanien, die in Gruppe A um das Halbfinale kämpfen, sind in Gruppe B Italien, England, Belgien und Tschechien am Start.