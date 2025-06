DFB-Team: Ter Stegen reagiert auf Barca-Wirbel

Marc-André ter Stegen hat auf den Wirbel um seine Situation beim FC Barcelona reagiert. Medienberichten zufolge will Barca unbedingt Joan Garcia verpflichten, um für neuen Konkurrenzkampf auf der Torwartposition zu sorgen. Denkbar sei auch, ter Stegen zu opfern und abzugeben.

Auf der DFB -PK am Sonntagmittag wurde der 33-Jährige auf die Situation angesprochen. Ter Stegen erklärte: „Das ist eine Situation, die entstanden ist. Es ist wie immer: Barca ist einer der größten Klubs der Welt und da gibt es immer Konkurrenzsituationen.“

„Für mich verändert sich die Situation nicht“

Ter Stegen verwundert über Nachfragen

Auf erneute Nachfrage erklärte ter Stegen, dass er in den vergangenen Tagen nicht mit Barcas Trainer Hansi Flick gesprochen habe: „Ich wüsste auch nicht, warum. Es ist keine Situation entstanden, über die man reden müsste.“

Der 33-Jährige war verwundert über die Nachfragen: „Wenn sich nicht in den letzten Stunden was geändert hat, haben wir kommende Saison zwei Torhüter. Die Konkurrenzsituation habe ich mit Inaki (Pena, Anm. d. Red.) und wem auch immer, der kommt.“

Nagelsmann mit voller Rückendeckung

Am Freitag berichtete die spanische Zeitung AS, dass ter Stegen vor dem Aus in Barcelona stehen soll, wenn es die Verantwortlichen im Sommer schaffen sollten, ihren Wunschtorwart zu verpflichten. Dieser soll Garcia vom Stadtrivalen Espanyol Barcelona sein.