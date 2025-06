Ouédraogo: Platzt beim Supertalent der Knoten?

Assan Ouédraogo leitet mit einem Traumtor das Comeback und den Halbfinaleinzug der U19 bei der EM in Rumänien ein. Platzt beim Supertalent endlich der Knoten?

Assan Ouédraogo leitet mit einem Traumtor das Comeback und den Halbfinaleinzug der U19 bei der EM in Rumänien ein. Platzt beim Supertalent endlich der Knoten?

Das Tor traumhaft, der Jubel ganz bescheiden: Assan Ouédraogo sah man nicht an, dass er die DFB-Junioren bei der U19-EM vor wenigen Augenblicken mit einem absoluten Hammer zurück ins Spiel gegen Norwegen gebracht hatte.

„Er hat uns mit seiner Einzelaktion gerettet“, sagte etwa Mitspieler Taylan Bulut. Aus etwas über 20 Metern nahm der Leipziger eine Ablage volley aus der Luft und schweißte die Kugel im rechten Winkel ein. Weil kurze Zeit später Said El Mala den umjubelten 2:1-Siegtreffer erzielte, erwarten Ouédraogo und Co. am Montag um 17 Uhr Spanien im Halbfinale.