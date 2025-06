Was macht Goretzka in Dortmund?

Nationalspieler Leon Goretzka ist im Anschluss an die 0:2-Pleite im kleinen Finale der Nations League gegen Frankreich am Sonntagabend nach Dortmund geflogen.

Goretzka zu Besuch in der Heimat?

Viel Zeit für einen Heimaturlaub bleibt Goretzka allerdings nicht. Denn bereits am kommenden Wochenende startet die Klub-WM in den USA.

FC Bayern fliegt am Dienstag zur Klub-WM

Der FC Bayern bricht bereits am Dienstag nach Orlando auf. Abflug am Terminal 1 des Münchner Flughafens ist um 13.05 Uhr. Bis dahin sollte Goretzka also wieder in München sein, um mit seinem Team in die USA zu reisen.