Wirtz-Szenen beschäftigen England

Raphael Weber , Carsten Arndt 05.06.2025 • 11:40 Uhr Noch ist Florian Wirtz kein Spieler des FC Liverpool. Im Nations-League-Halbfinale gegen Portugal begeistert er die Fans der Reds aber schon jetzt - nicht aus sportlichen Gründen.

Noch läuft der Transfer-Poker um Florian Wirtz auf Hochtouren - aber die Fans des FC Liverpool feiern den deutschen Nationalspieler schon jetzt.

Verzückt hat der Offensivstar von Bayer Leverkusen die Anhänger der Reds am Mittwochabend nicht etwa „nur“ mit seinem Tor zum 1:0 im Nations-League-Halbfinale gegen Portugal - viel mehr Herzen flogen ihm aber wegen anderer Aktionen zu.

Wirtz langt gegen Fernandes hin - Fans feiern

In der 41. Minute hatte sich Wirtz mit den Stollen auf dem Fuß von Bruno Fernandes verewigt - keine absichtliche Aktion, aber nach dem Stempel lag der Portugiese lange mit Schmerzen am Boden.

Und da Fernandes sein Geld bei Liverpools Erzrivalen Manchester United verdient und dort sogar Kapitän ist, nahmen die Reds-Fans Wirtz nach seinem harten Einsteigen direkt emotional in ihren Reihen auf und feierten ihn in den sozialen Netzwerken ab. „Holt ihn noch heute“ oder „Liverpools bester Soldat“, so der Tenor.

In der zweiten Hälfte legte er sich dann auch noch mit Manchester Citys Bernardo Silva an, einem weiteren potenziellen Rivalen in der kommenden Saison. Der Deutsche war seinem Gegenspieler auf den Fuß getreten, eine gewisse Absicht könnte man ihm durchaus unterstellen.

Silva krümmte sich - ein wenig Theatralik war wohl dabei - auf dem Boden, eine kleine Rudelbildung entstand in der auch erneut United-Kapitän Fernandes außer sich vor Wut über Wirtz war.

Wirtz großes Thema in der englischen Presse

Doch nicht nur bei den Fans in England hatte Wirtz Eindruck hinterlassen. Auch die Presse auf der Insel stürzte sich auf das Thema.

Blickte man am Donnerstagmorgen auf die Daily Mail, sah man als Top-Thema eine Collage der verschiedenen Wirtz-Szenen. „Wirtz hinterlässt seine Spuren“, beziehungsweise „Wirtz hinterlässt sein Zeichen“, titelte das Boulevardblatt dazu.

„Florian findet neue Freunde ... und Feinde“, schrieb der Mirror: „Ein schillernder Wirtz lässt die Liverpool-Fans vor dem anstehenden Rekordtransfer aufhorchen.“

Wirtz sagt Bayern ab und will nach Liverpool

Wirtz war in den vergangenen Monaten heftig vom FC Bayern umworben worden, sagte dem Rekordmeister aber ab und will stattdessen in die Premier League wechseln.

Bislang sind sich Bayer und Liverpool allerdings noch nicht über eine Ablöse einig geworden.

Bayer-Sportchef Simon Rolfes hatte Anfang der vergangenen Woche Liverpools Interesse an Wirtz bestätigt, derzeit läuft offenbar die heiße Phase der Ablöseverhandlungen zwischen den Klubs - der geschätzte Marktwert des Nationalspielers beträgt 140 Millionen Euro. Sein Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2027.