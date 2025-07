Sammer greift den DFB im Fall Woltemade scharf an

Die Wechselgerüchte um Nick Woltemade machten unmittelbar vor dem Finale der U21-EM die Runde. Matthias Sammer sieht auch den DFB in der Verantwortung.

In der Causa Nick Woltemade hätte sich der frühere DFB-Sportdirektor Matthias Sammer ein konsequenteres Handeln seitens des Verbands gewünscht.

„Dieses Thema war ein Schlag, wow. Dem kann ich nicht mit Streicheln begegnen. In dieser Situation wäre eine klare Ansage richtig gewesen“, sagte Sammer im Interview mit dem kicker .

Sammer: DFB-Offizielle hätten Diskussion unterbinden müssen

DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig hatte in der Debatte Kritik an den Bayern geübt. Doch Sammer sah eher den Verband in der Pflicht.