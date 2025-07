FC Bayern kassiert nächste Abfuhr bei Woltemade!

„Wir geben ihn ja nicht her. Er wird auch in der kommenden Saison Fußball spielen bei uns“, sagte Wehrle bei einer Veranstaltung im Rahmen von „750 Jahre Möglingen“ laut Stuttgarter Nachrichten .

VfB lässt kleine Hintertür offen

Die Bayern haben sich vor Wochen mit Woltemade auf einen Transfer geeinigt, die Verhandlungen mit Stuttgart nahmen aber erst vor kurzem Fahrt auf. Mit einem ersten Angebot in Höhe von 40 Millionen Euro (plus fünf Millionen in Boni) blitzte der Rekordmeister ab.