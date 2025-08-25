Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DFB-Team
DFB-Team
NEWS
SPIELPLAN
LIVETICKER
KADER
DFB-Team>

"Man weiß nicht genau": Havertz droht Operation

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Havertz droht Operation

Kai Havertz muss sich wegen seiner Knieverletzung eventuell sogar einer Operation unterziehen. Das verrät Rudi Völler.
Kai Havertz wird dem FC Arsenal vorerst nicht zur Verfügung stehen. Trainer Mikel Arteta bestätigt, dass sich der deutsche Stürmer verletzt hat und für unbestimmte Zeit ausfällt.
SID
Kai Havertz muss sich wegen seiner Knieverletzung eventuell sogar einer Operation unterziehen. Das verrät Rudi Völler.

Kai Havertz wird der Fußball-Nationalmannschaft in den anstehenden WM-Qualifikationsspielen nicht zur Verfügung stehen – und muss womöglich einen längeren Ausfall fürchten.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Er wird es sicherlich nicht packen, er hat eine Knieverletzung“, sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler am Montag bei einem Medientermin in Hürtgenwald: „Man weiß nicht genau, wie es die nächsten Wochen weitergeht. Ob ein operativer Eingriff ansteht oder es konservativ behandelt wird.“

Stürmer Havertz hatte für den FC Arsenal beim Premier-League-Saisonauftakt bei Manchester United (1:0) für 30 Minuten auf dem Platz gestanden.

Havertz war bereits letzte Saison lange verletzt

Beim folgenden 5:0 gegen Leeds United am vergangenen Samstag fehlte er wegen einer nicht näher definierten Knieverletzung.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Offensivspieler hatte schon große Teile der Rückrunde der vergangenen Saison nach einer Operation aufgrund einer Kniesehnenverletzung verpasst. Sein bislang letztes Länderspiel absolvierte er im November 2024 in Ungarn. Das Final Four in der Nations League hatte Havertz verpasst.

Der 26-Jährige war von Bundestrainer Julian Nagelsmann fest für den Start in die WM-Qualifikation in der Slowakei (4. September) und drei Tage später gegen Nordirland in Köln eingeplant.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite