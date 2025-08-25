"Man weiß nicht genau": Havertz droht Operation

SID 25.08.2025 • 20:05 Uhr Kai Havertz muss sich wegen seiner Knieverletzung eventuell sogar einer Operation unterziehen. Das verrät Rudi Völler.

Kai Havertz wird der Fußball-Nationalmannschaft in den anstehenden WM-Qualifikationsspielen nicht zur Verfügung stehen – und muss womöglich einen längeren Ausfall fürchten.

„Er wird es sicherlich nicht packen, er hat eine Knieverletzung“, sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler am Montag bei einem Medientermin in Hürtgenwald: „Man weiß nicht genau, wie es die nächsten Wochen weitergeht. Ob ein operativer Eingriff ansteht oder es konservativ behandelt wird.“

Stürmer Havertz hatte für den FC Arsenal beim Premier-League-Saisonauftakt bei Manchester United (1:0) für 30 Minuten auf dem Platz gestanden.

Havertz war bereits letzte Saison lange verletzt

Der Offensivspieler hatte schon große Teile der Rückrunde der vergangenen Saison nach einer Operation aufgrund einer Kniesehnenverletzung verpasst. Sein bislang letztes Länderspiel absolvierte er im November 2024 in Ungarn. Das Final Four in der Nations League hatte Havertz verpasst.