Knieverletzung? Sorgen um Havertz

Kai Havertz droht erneut verletzt auszufallen. Der deutsche Nationalspieler hat sich offenbar am Knie verletzt.
Der FC Arsenal muss in nächster Zeit offenbar auf Kai Havertz verzichten. Wie das für gewöhnlich gut informierte Portal The Athletic berichtet, hat sich der deutsche Nationalspieler am Knie verletzt und fällt deshalb vorerst aus.

Der 26-Jährige hatte am Mittwoch nicht am öffentlichen Training der Gunners teilgenommen. Dem Bericht zufolge befinden sich die Untersuchungen noch in einem frühen Stadium, sodass eine Prognose und die Dauer des Ausfalls noch unklar sind.

Von Februar bis Mai war Havertz bereits mit einer schweren Oberschenkelverletzung ausgefallen und hatte 18 Spiele der Gunners verpasst.

Als Reaktion auf die Verletzung des Deutschen wollen die Gunners dem Bericht zufolge den Angriff verstärken. Neuzugang Viktor Gyökeres ist im Klub derzeit der einzige etablierte Stürmer, Gabriel Jesus arbeitet nach einem Kreuzbandriss weiter an seinem Comeback.

Beim 1:0-Sieg des FC Arsenal bei Manchester United kam Havertz in der 60. Minute für Gyökeres ins Spiel.

