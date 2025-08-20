Bei der WM im Tor? Müller traut Neuer DFB-Comeback zu

SID 20.08.2025 • 06:55 Uhr Manuel Neuer hat nach Ansicht von Thomas Müller nichts von seiner Klasse eingebüßt.

2014er-Weltmeister Thomas Müller kann sich ein mögliches Comeback von Manuel Neuer im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM 2026 vorstellen.

„Wenn Manuel zu dem Zeitpunkt fit ist und so im Tor beim FC Bayern steht, wie ich ihn kenne, dann traue ich ihm die Rolle als deutsche Nummer eins bei der WM 2026 absolut zu“, sagte Neuers langjähriger Weggefährte beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft der Sport Bild.

Ter Stegen fällt nach Rücken-OP mehrere Monate aus

Neuer hatte seine Karriere in der Nationalmannschaft nach der Heim-EM im vergangenen Sommer beendet. Sein designierter Nachfolger Marc-André ter Stegen verletzte sich kurz darauf jedoch schwer, verlor seine Position als Stammtorwart beim FC Barcelona und fällt nach einer neuerlichen Rücken-OP erneut mehrere Monate aus. Bundestrainer Julian Nagelsmann dürfte der 33-jährige ter Stegen in der im September beginnenden WM-Qualifikation nicht nur Verfügung stehen.