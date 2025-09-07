Effenberg knöpft sich DFB-Team vor: "Aber dann reiß dir bitte den Arsch auf"

Johannes Vehren 07.09.2025 • 11:54 Uhr Stefan Effenberg kritisiert das DFB-Team und Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der Experte findet deutliche Worte nach der Pleite gegen die Slowakei.

Rumms! SPORT1-Experte Stefan Effenberg hat nach der 0:2-Niederlage in der WM-Qualifikation gegen die Slowakei scharfe Kritik an der deutschen Nationalmannschaft geäußert. Dabei nahm er sowohl die Spieler als auch Bundestrainer Julian Nagelsmann in die Pflicht.

„Die Entwicklung finde ich dramatisch“, sagte Effenberg im Doppelpass auf SPORT1. Dabei verwies er darauf, dass nur eines der vergangenen sechs Spiele gewonnen wurde.

Nagelsmann hauptverantwortlich für Leistung

„Dazu gehört auch Julian Nagelsmann. Er schiebt das so ein bisschen rüber zum Team, aber er ist schon verantwortlich, gewisse Dinge wie Emotionen, Charakter, Mentalität einzufordern“, meinte der 57-Jährige.

Er fügte hinzu: „Das macht mir die größte Sorge. Wenn das Spiel gegen Nordirland noch mal so ein Spiel werden sollte, dann wird mit Sicherheit und auch zu Recht über Nagelsmann gesprochen.“

Effenbergs Appell an DFB-Stars

Gleichzeitig nahm Effenberg die Spieler nicht in Schutz und hinterfragte, wie so etwas wie die Emotionalität fehlen könne, wenn man das DFB-Trikot trägt.

„Wenn du Profi bist und zur deutschen Nationalmannschaft eingeladen wirst, dann muss das doch Voraussetzung sein, das an den Tag zu legen”, stellte er klar und betonte, dass etwas schieflaufen würde, wenn der Bundestrainer solche Themen, wie nach der Slowakei-Pleite geschehen, anprangern müsse.

Wird es gegen Nordirland besser?

„Du kannst mal einen schlechten Tag haben und auch mal 20 Fehlpässe spielen, aber dann reiß dir bitte den Arsch auf, sodass die Fans sehen, er versucht es zumindest“, appellierte Effenberg und stellte klar: „Das sind schon Alarmzeichen.“