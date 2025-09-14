Atubolu über Nagelsmanns Nicht-Nominierung: "Hatte mir mehr erwünscht"

SPORT1 14.09.2025 • 18:15 Uhr Freiburgs Torwart Noah Atubolu hat über seine Nicht-Nominierung für das DFB-Team und seine Ziele gesprochen.

Noah Atubolu, Torwart des SC Freiburg, hat sich zur Nicht-Nominierung für die Nationalmannschaft bei der vergangenen Länderspielperiode geäußert.

„Ich persönlich hatte mir natürlich mehr erwünscht“, sagte Atubolu im ZDF-Sportstudio. Der Keeper war von Bundestrainer Julian Nagelsmann nur auf Abruf nominiert.

Atubolu will Nationaltorwart werden

Der 23-Jährige will aber keinen Druck ausüben und sagte mit Blick auf die WM in den USA, Mexiko und Kanada: „Und wenn das nicht klappt, ist mein Ziel langfristig auf jeden Fall, Nationaltorwart zu werden.“ Atubolu versuche, „jeden Samstag abzuliefern“.

Trotzdem hat Atubolu die WM im kommenden Jahr als Ziel.„Wäre ja komisch, wenn’s nicht so wäre nach meinen letzten Monaten“, sagte er. Der Schlussmann war im Sommer mit der deutschen U21 Vize-Europameister geworden und hatte mit Freiburg vergangene Saison als Stammtorhüter den Einzug in die Europa League geschafft.

Neuer: „Atubolu stehen alle Türen offen“

„Ihm stehen alle Türen offen für die Zukunft“, hatte Bayern-Keeper Manuel Neuer im Sportstudio über Atubolu gesagt. Neuer hatte derweil sein DFB-Comeback kategorisch ausgeschlossen.

Atubolu gestand, dass ihm die Vergleiche mit Neuer nicht gut getan hätten, da sie zu große Erwartungen geweckt hätten. „Mein Opa hat sich tierisch aufgeregt“, verriet er und adelte Neuer: „Er ist der beste Torhüter, den wir je hatten.“

„Da gibt es einen großen Topf“

Derzeit steht Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim im DFB-Tor. Der von Bundestrainer Julian Nagelsmann eigentlich als Nummer 1 vorgesehene Marc-Andre ter Stegen erholt sich aktuell von seiner Rücken-OP. Ob er aber beim FC Barcelona die nötige Spielpraxis erhalten wird, wenn er wieder fit ist, ist unklar.