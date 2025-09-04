Bei Deutschland-Spiel: ARD-Moderatorin gibt TV-Comeback

SPORT1 04.09.2025 • 17:35 Uhr Esther Sedlaczek meldet sich nach kurzer Babypause zurück. Die Moderatorin steht bei einem DFB-Spiel zusammen mit Bastian Schweinsteiger wieder an der Seitenlinie.

Esther Sedlaczek gibt beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen die Slowakei ihr TV-Comeback für die ARD. Die bekannte Moderatorin wird erstmals seit der Geburt ihres dritten Kindes wieder vor der Kamera stehen.

Sedlaczek hat erst im Juli einen Sohn zur Welt gebracht. 2019 hatte sie zudem eine Tochter willkommen geheißen, 2021 ihren ersten Sohn. Seit einigen Jahren ist die 39-Jährige mit einem Münchner Geschäftsmann verheiratet.

Die Rückkehr beim heutigen DFB-Spiel (um 20.45 Uhr im LIVETICKER) stellt auch die Wiedervereinigung mit dem TV-Experten Bastian Schweinsteiger dar, mit dem sie schon vor ihrer Babypause ein Duo gebildet hat.

Schweinsteiger kündigte Sedlaczeks Babypause an

Bei einem Interview mit Ermedin Demirović beim Pokalviertelfinale zwischen Stuttgart und Augsburg hat Sedlaczek über den VfB-Spieler gesagt: „Der ist gerade Papa geworden.“