Da fehlt noch viel mehr! SPORT1-Kommentar zur DFB-Blamage

Stefan Kumberger 05.09.2025 • 10:14 Uhr Deutschland blamiert sich in der Slowakei und diskutiert die Gründe. Die Erklärungen des Bundestrainers und seines Kapitäns sind naheliegend, aber erzählen nicht die ganze Wahrheit. Der SPORT1-Kommentar.

Eines muss man Julian Nagelsmann lassen: Er ist kein Schönredner. Mit klaren und auch harten Worten analysierte der Bundestrainer nach der Blamage in Bratislava die Partie gegen die Slowakei.

Von fehlender Emotionalität sprach er dabei unter anderem. Und auch sein Kapitän versuchte sich im Klartext-Reden. „Haltung und Mentalität“ habe dem Team gefehlt, sagte Joshua Kimmich. Es sind Attribute, die er bereits am Tag vor der Partie vermisst hatte – offenkundig hatte keiner der Kollegen dem Kapitän auf der Pressekonferenz zugehört…

Es ist trotzdem gut, dass die beiden Führungskräfte deutlich werden. Doch ihre Begründungen für die 0:2-Niederlage in der Slowakei reichen nicht weit genug. Im Gegenteil, die Erklärungen von Nagelsmann und Kimmich greifen zu kurz. Denn Fakt ist doch: Über das Thema Mentalität wird jetzt nur diskutiert, weil man die Frage nach der Qualität dieses Kaders fürchtet.

Es fehlt Top-Qualität!

Eine unangenehme Antwort auf die Frage nach dem Warum lautet nämlich: Es fehlt eben diese Top-Qualität! Fußball-Deutschland fällt es schwer, den Abschied von Toni Kroos, Manuel Neuer, Thomas Müller und Ilkay Gündogan zu verkraften.

Zwar waren all die alten Recken während der EM 2024 im eigenen Land nicht auf ihrem Karrierehoch, doch sie lebten genau das vor, was man derzeit beim DFB-Team vermisst. Die Frage nach der Mentalität stellte sich gar nicht.

Dass nach der peinlichen Pleite gegen die Slowakei vor allem über die Einstellung gesprochen wird, macht es den Beteiligten zu leicht. Man spürte es bereits im Interview mit Kimmich in der Mixed Zone: Haltung kann man angeblich schnell wiederfinden, gegen Nordirland werde alles besser – so lautet zumindest die Erzählung.