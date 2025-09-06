"Das ist ein Weichspüler für die Öffentlichkeit!" Lehmann kritisiert Nagelsmann

Niklas Trettin 06.09.2025 • 09:05 Uhr Bundestrainer Julian Nagelsmann klagt nach der bitteren Niederlage in der Slowakei über mangelnde Emotionen während des Spiels. Ex-Nationalspieler Jens Lehmann kann dem jedoch wenig abgewinnen.

Der frühere Nationaltorhüter Jens Lehmann hat die Ausbildung im deutschen Fußball nach dem desolaten 0:2 des DFB-Teams in der Slowakei kritisiert. Emotionen dürften keine Ausrede für unzureichende Leistungen sein, stellte der 55-Jährige fest. Stattdessen fehle es an taktischer Schulung.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich finde, Emotionen sind immer eine sehr leichte Ausrede“, sagte Lehmann am Freitag bei Welt TV und schoss auch gegen Bundestrainer Julian Nagelsmann: „Was uns prinzipiell fehlt, ist die Ausbildung der Spieler und ihre Fähigkeit, sich auf dem Platz in schwierigen Situationen selbst zu organisieren. Von außen kommt da nicht viel.“

Richtig wahrzunehmen, was sich auf dem Feld abspielt, sei „für einen jungen Trainer, der noch nicht viel gesehen und selbst nie auf höchstem Niveau gespielt hat, doppelt schwer“, fügte Lehmann hinzu. „Und dann zu sagen, es fehlt an Emotionen, ist zu einfach. Das ist ein Weichspüler für die Öffentlichkeit.“ Laut dem Ex-Profi seien die Ergebnisse schon seit einiger Zeit nicht mehr zufriedenstellend.

„Das Wort Qualität will ich nicht mehr hören“

Nagelsmann redete sich nach der Pleite in Bratislava leicht in Rage. „Das Wort Qualität will ich nicht mehr hören, es geht um die Emotionen”, sagte der Bundestrainer. „Wir haben die besten Spieler aus Deutschland ausgewählt, aber vielleicht müssen wir auf weniger Qualität setzen, wenn sie dafür dann alles reinwerfen. Das hätte dann vielleicht zu einem anderen Ergebnis geführt.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Heißt: Nagelsmann könnte mehr Wert auf Mentalität statt Qualität legen: „Jeder muss begreifen, dass wir ein solches Spiel wie ein Champions-League-Halbfinale angehen müssen. Ich habe grundsätzlich Vertrauen in die Spieler, deswegen lade ich sie ja ein. Aber es muss bei jedem ankommen: Mit angezogener Handbremse reicht es nicht, auch nicht gegen die. Das sehen wir auch regelmäßig im Pokal.“