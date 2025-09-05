Deutsche Blamage! Diese Szene lässt Schweinsteiger besonders leiden

Vincent Wuttke 05.09.2025 • 12:11 Uhr Bastian Schweinsteiger wird nach der deutschen Blamage in der Slowakei emotional - was vor allem an der Reaktion der Fans liegt.

Bastian Schweinsteiger war nach dem deutschen Katastrophenstart in die WM-Qualifikation emotional angefasst. Das lag nicht nur an der schwachen Leistung des DFB-Teams beim 0:2 in der Slowakei. Sondern auch an der Reaktion der Fans.

Denn als sich die Spieler bei den mitgereisten Fans bedanken wollten, schlug ihnen große Abneigung entgegen. „Ich muss überlegen, wann habe ich die deutschen Fans die eigenen Spieler das letzte Mal auspfeifen und weg winken sehen? Das tat mir im Herzen sehr, sehr weh“, sagte er in der ARD.

Schweinsteiger hegt Zweifel

Nagelsmann selbst setzte ebenfalls zur Brandrede an. Aber ob die Worte auch ankommen? Das bezweifelt Schweinsteiger.

