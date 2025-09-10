DFB: "Er muss da spielen!" Hoeneß mit Klartext zu Neuer

SPORT1 10.09.2025 • 13:21 Uhr Der Ehrenpräsident des FC Bayern hat eine klare Meinung zur Torhüterfrage in der DFB-Auswahl.

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat sich für ein Comeback von Manuel Neuer in der Fußball-Nationalmannschaft ausgesprochen. „Bei einer Weltmeisterschaft müssen die Besten spielen. Und Manuel ist der Beste. Deswegen muss er da spielen, wenn er gesund ist“, sagte Hoeneß am Mittwoch bei einem Termin in München.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ob Bundestrainer Julian Nagelsmann dies auch so sehe und entsprechend handeln werde? „Ja, hundertprozentig“, stellte Hoeneß klar.

Zuvor hatte der Berater von Neuer Spekulationen über eine WM-Rückkehr des Weltmeisters von 2014 befeuert. „Er ist topfit, bringt absolut seine Leistung“, sagte Thomas Kroth im Interview mit der Frankfurter Rundschau. „Wenn Julian Nagelsmann auf der Position ein Problem sieht, Manuel gesund ist und gefragt würde – dann wird Manu sicher nicht Nein sagen.“

Nagelsmann hat sich auf ter Stegen festgelegt

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich auf Marc-André ter Stegen (33) als Nummer eins festgelegt, der Torhüter vom FC Barcelona fällt allerdings nach einer Rücken-Operation noch monatelang aus und ist im Verein keine Stammkraft mehr. „In meinen Gedanken weiß ich, dass Marc zurückkommt im Dezember, dann die beiden Spiele machen wird im März, im Juni auch, und dann die WM spielen wird“, hatte Nagelsmann gesagt. In der WM-Qualifikation spielt Oliver Baumann (35) von der TSG Hoffenheim.

{ "placeholderType": "MREC" }

Neuer (39) war nach der Heim-EM 2024 aus der DFB-Auswahl zurückgetreten. Er hat 124 Länderspiele absolviert.

-----